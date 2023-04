Viale San Martino, l'isola pedonale rimarrà. Riaprono le traverse e si parcheggerà su un lato - Tempostretto

Si lavora alla nuova segnaletica nelle 4 vie cieche, che però sono già piene di auto parcheggiate

Di Silvia De Domenico

MESSINA – La sperimentazione dell’isola pedonale in centro continuerà anche oltre il 16 aprile. La data riportata sulla segnaletica tuttora presente verrà presto sostituita e il viale San Martino rimarrà a disposizione di pedoni, biciclette e monopattini anche nella stagione estiva alle porte.

Le auto parcheggiate in sosta vietata intralciano i lavori

Verranno riaperte al transito dei mezzi quattro vie che attraversano il viale: Nino Bixio, Luciano Manara, Ettore Lombardo pellegrino e Camiciotti. In queste traverse si potrà parcheggiare solo su un lato: gli operai, infatti, sono già all’opera per la cancellazione delle strisce blu sul lato opposto. Mentre si svolgono questi lavori, però, queste vie che presto diventeranno cieche sono già piene di auto parcheggiate, in un’area in cui ancora non si potrebbe.

Si recupereranno una cinquantina di parcheggi

La riapertura delle quattro vie consentirà di recuperare circa una cinquantina di parcheggi che sono stati chiusi prima dell’inizio delle festività natalizie. Oltre agli stalli blu rimarranno ovviamente quelli per disabili e i parcheggi bianchi per i mezzi a due ruote.

Sul lato monte del viale San Martino sono già stati posizionati gli archetti che impediranno l’accesso all’isola pedonale e si sta procedendo sul lato mare.