Redazione

Viale San Martino, “strisce di pneumatici sulla nuova pavimentazione”

martedì 26 Agosto 2025 - 07:55

L'ex consigliere Laimo denuncia "l'ennesimo episodio d'inciviltà a Messina" nel tratto appena iaaugurato

MESSINA – “Inciviltà  sul recente restyling dell’isola pedonale del Viale San Martino, A poche settimane dall’inaugurazione di un nuovo tratto di isola pedonale, nel cuore di Messina, ci troviamo già a dover denunciare l’ennesimo episodio di inciviltà. Ignoti, con evidente disprezzo per il bene pubblico, hanno imbrattato la nuova pavimentazione lasciando evidenti strisce di pneumatici, compromettendo il decoro urbano e il lavoro di riqualificazione appena concluso”. A denunciarlo, con tanto di foto, è Franco Laimo, già vicepresidente vicario della V Municipalità.

Continua l’ex consigliere nei mandati amministrativi del 2013 e 2018: “Un gesto che dimostra non solo mancanza di senso civico ma anche totale disinteresse verso il rispetto degli spazi comuni che dovrebbero essere tutelati e valorizzati e apprezzati da tutti. È inaccettabile che un’opera pubblica pensata per migliorare la vivibilità del centro città venga così rapidamente danneggiata. Le isole pedonali non sono piste da corsa ma luoghi di aggregazione e vivibilità. La condanna di tali gesti è un atto doveroso, non solo per il danno materiale che arrecano ma soprattutto per il messaggio che trasmettono: l’inaccettabilità di un comportamento che denota un’assenza di rispetto per la collettività”.

E ancora: “È imperativo, dunque, andare oltre la semplice denuncia e promuovere un cambiamento culturale profondo. Le politiche pubbliche dovrebbero mirare non solo a reprimere ma a educare e a sensibilizzare, a far comprendere che il decoro urbano e la cura degli spazi comuni sono il riflesso del benessere di una società. La battaglia contro il degrado è una battaglia per il recupero del senso di comunità e per la riaffermazione dei valori di civiltà”.

