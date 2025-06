Nel tratto compreso tra viale Europa e Villa Dante, la strada è in condizioni disastrose

MESSINA – Da martedì 10 giugno via ai lavori di rifacimento dell’asfalto sul viale San Martino, nel tratto compreso tra viale Europa e Villa Dante. Operai in azione per tre notti, dalle 21.30 alle 6.30, fino a venerdì 13 giugno.

In quella fascia oraria, la carreggiata sarà chiusa mentre resterà aperto l’attraversamento di via Salandra.

L’asfalto è in condizioni disastrose, sarà rifatto integralmente.

