Vibo Valentia. Facevano passare rifiuti per  fertilizzante, indagati anche a Reggio

VIBO VALENTIA – Tonnellate di rifiuti spacciati come fertilizzante venivano smaltiti illecitamente sui terreni agricoli della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. Per questi motivi i carabinieri del Nor di Serra San Bruno insieme ai militari del Nipaaf di Vibo Valentia coordinati dalla Procura di Vibo Valentia guidata dal procuratore della Camillo Falvo, hanno avanzato l’ipotesi del reato di inquinamento ambientale a carico di 11 persone, in seguito ad una attività investigativa tra il marzo e il novembre del 2021, attraverso intercettazioni, campionamenti e controlli. Attività investigativa, che riguarda il ciclo di trasformazione dei rifiuti effettuato all’interno di un impianto di recupero del Vibonese con sede a Vazzano operante nel settore del recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, che avrebbe dovuto produrre fertilizzante naturale, ottenuto dal processo di trasformazione dei rifiuti organici, derivanti dalla raccolta differenziata, e dagli sfalci vegetali. In realtà nell’impianto in questione finivano plastiche, vetri e metalli, anche pesanti come il cromo esavalente inquinando i terreni agricoli dove lo stesso veniva spanso.