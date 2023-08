Vicenda Reggina. Ilari rescinde il contratto, anzi no. Atteso per oggi il verdetto del Consiglio di Stato - Tempostretto

Per cercare di fare firmare la rescissione del contratto a Manuele Ilari, era intervenuto anche il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro

REGGIO CALABRIA. Colpo di scena in casa Reggina, anzi no, perchè la società amaranto da alcune indiscrezioni era ritornata a Felice Saladini, in quanto, Manuele Ilari, dopo soli 38 giorni, in seguito ad alcune notizie circolate si diceva avesse firmato la rescissione del contratto, grazie soprattutto all’intervento del deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. Notizia smentita dal diretto interessato (Manuele Ilari), che dal suo profilo Facebook, intorno alla mezzanotte di ieri ha pubblicato un post: “Ho assunto nuovamente il controllo della Reggina 1914 con l’obiettivo di mettere ordine. È un atto doveroso nei confronti di Reggio Calabria. Sono convinto di aver operato nel rispetto delle norme. Domani(Oggi) giocheremo la nostra partita più importante per difendere la Reggina. Ringrazio l’on. Francesco Cannizzaro che è stato sempre vicino alla Reggina, lavorando in modo silente per difenderla”. Mentre per quest’oggi, è atteso il verdetto del Consiglio di Stato, e solo dopo, molto probabilmente si saprà se la Reggina resterà in mano a Manuele Ilari o addirittura alla guida della società, potrebbe ritornare Felice Saladini.