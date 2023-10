Videogiochi. Il Verona Trento di Messina vince la gara nazionale a "League of legends" - Tempostretto

Dieci alunni, accompagnati dal prof. Giovanni Rizzo, hanno superato i coetanei dell'Itis Brunelleschi di Empoli

L’Istituto IIS Verona Trento di Messina ha vinto un prestigioso premio durante la competizione di Lega Scolastica Esports – Lse – tenutasi a Roma, nell’ambito della manifestazione Maker Faire 2023, organizzata da Maker Camp (in collaborazione con Lenovo e Intel). Una delle squadre della scuola ha vinto, infatti, la finale del videogioco “League of legends”, divenendo campione nazionale. Per l’istituto messinese hanno partecipato in totale tre squadre guidate dal prof. Gaetano De Lorenzo, composti da 10 ragazzi per squadra, che si sono specializzati nei videogiochi: ‘Rocket League’, ‘Valorant’ e ‘League of Legends’.

Durante il campionato rivolto agli studenti degli Istituti Superiori, gli alunni hanno avuto la possibilità di confrontarsi nel rispetto dei valori della lealtà con le diverse squadre di scuole del territorio nazionale. Le squadre di ‘Rocket League’ e ‘Valorant’ del Verona Trento sono giunte in semifinale, mentre la squadra di ‘League of Legends’ ha avuto la possibilità di partecipare e vincere la finale a Roma. “

Gli alunni coinvolti, provenienti da vari indirizzi di studio, – spiega il prof De Lorenzo – hanno collaborato e cooperato durante lo scorso anno scolastico svolgendo il percorso Pcto (percorsi trasversali per l’orientamento) annesso alla formazione online di 30 ore su piattaforma di Roblox e Unity.

La squadra del Verona Trento che ha vinto la finale contro l’Itis Brunelleschi di Empoli era formata dagli alunni Giovanni Caristina, Mirko Costa, Samuele Franconeri, Daniele Federico, Ivan Lin, Pietro Martino, Ludovico Restuccia, Walter Ruvolo e Maurizio Palano, accompagnati dal prof. Giovanni Rizzo.