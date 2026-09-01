 Vigilanza sulle macerie di Pistunina: prorogato il servizio di guardia al Parcheggio Rosso del San Filippo

Vigilanza sulle macerie di Pistunina: prorogato il servizio di guardia al Parcheggio Rosso del San Filippo

Marco Ipsale

Vigilanza sulle macerie di Pistunina: prorogato il servizio di guardia al Parcheggio Rosso del San Filippo

martedì 01 Settembre 2026 - 10:00

Contratto con Ksm prorogato al 30 settembre dopo la richiesta della Procura

Proseguirà almeno fino al prossimo 30 settembre il servizio di sorveglianza privata h24 nel Parcheggio Rosso dello Stadio Comunale di San Filippo. La proroga del contratto è stata formalizzata dalla direttrice generale del Comune di Messina, Rossana Carrubba, per un importo complessivo di 22.689 euro compresi gli oneri di legge.

La decisione di mantenere il presidio armato e continuativo nell’area di sosta dell’impianto sportivo si è resa necessaria per tutelare i resti e i materiali presi in custodia dall’amministrazione comunale dopo il crollo della palazzina avvenuto lo scorso 30 luglio a Pistunina. La misura era stata originariamente disposta su richiesta della Prefettura di Messina ai primi di agosto, con l’affidamento diretto del servizio alla Ksm spa.

La richiesta della Procura e la durata della proroga

A determinare la continuazione del piantonamento è stata una nota inviata a metà agosto dal procuratore aggiunto di Messina. In risposta a un quesito del sindaco in merito all’imminente scadenza della prima tranche del servizio, la Procura ha formalmente richiesto al Comune di estendere la presenza delle guardie giurate per consentire il proseguimento delle attività peritali e degli accertamenti tecnici in corso sul materiale sequestrato e stoccato nel piazzale.

La proroga coprirà 31 giorni consecutivi, a partire dal 31 agosto fino al termine del mese di settembre. L’atto amministrativo prevede comunque la facoltà per il Comune di recedere anticipatamente dal contratto qualora la Magistratura dovesse dichiarare concluse le esigenze di custodia e di indagine prima del termine stabilito.

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