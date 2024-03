Vigili. Ne resterà solo uno: oggi 38 a colloquio per il comando

La commissione, con Cannavò e Puccio, oggi a Palazzo Zanca per ascoltarli tutti, da Blasco a Giardina come volti conosciuti

MESSINA – Assunzione a tempo determinato di un comandante della polizia municipale di Messina. Oggi pomeriggio, a Palazzo Zanca, alle 15, il colloquio con i 38 ammessi dopo la valutazione dei titoli. Ne resterà soltanto uno ma intanto la commissione chiamata a valutare ne sceglierà oggi cinque, prima di una valutazione finale da parte del sindaco e un eventuale colloquio con lui. Un paio di candidati saranno sentiti in video conferenza.

Su 57, 19 sono stati esclusi: uno su richiesta e 18 perché “privi dei requisiti specifici”. Tra gli ammessi al colloquio, il comandante della polizia metropolitana Giovanni Giardina e l’ex comandante della polizia municipale di Messina Stefano Blasco.

La commissione – con presidente la segretaria generale del Comune Rossana Carrubba, segretaria la dottoressa Daniela Catanoso e come componenti il direttore generale Salvo Puccio e il comandante della polizia municipale dimissionario a Messina, e in forze a Ragusa, Maurizio Cannavò – adesso è chiamata a una scelta. Una decisione delicata, considerati i problemi di gestione del traffico e la necessità di una riorganizzazione nel territorio, in parallelo con la prevista assunzione a tempo indeterminato di 100 nuovi vigili.

