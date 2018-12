Eruzione dell'Etna. Chiuso di nuovo l'aeroporto di Catania

"Siamo purtroppo costretti a dare un nuovo aggiornamento #Etna. Contrariamente alle previsioni, la persistente attività dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera, hanno reso indispensabile la decisione di chiudere lo scalo: niente arrivi né partenze per tutta la notte. Dalle 21:30 l’Aeroporto di Catania sarà di nuovo chiuso causa cenere vulcanica. Per tutte le info sui singoli voli si prega di contattare le compagnie aeree". E' il messaggio della Sac, che annuncia una nuova chiusura. L'aeroporto era stato chiuso alle 14, riaperto alle 15 con soli quattro voli all'ora, riaperto totalmente alle 20 ma ora chiuso di nuovo alle 21.30.

"Domattina, in vista del primo volo delle ore 6, si riunirà il Nucleo di Coordinamento Operativo (Nco), costituito da Enac, Enav, Aeronautica Militare e Sac, che deciderà le eventuali variazioni sull’operativo della giornata. Si precisa che il 25 dicembre è un giorno che presenta pochissimi voli programmati (una ventina, circa le partenze). Completamente chiuso il Terminal C in assenza di voli easyJet. Eventuali variazioni ai voli – comunicate dalle compagnie aeree - sono anche consultabili sul tabellone pubblicato sul sito dell’Aeroporto di Catania, sull’app ufficiale e sul bot Telegram".