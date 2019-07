Villa Sabin ripulita e bagni ripristinati. Riapre mercoledì - Tempostretto

Erano chiusi da oltre dieci anni. Ora dovranno essere i custodi a provvedere alla manutenzione ordinaria

MESSINA – Doveva chiudere per una settimana, alla fine è stato un mese. Ma è servito per ridare vita a villa Sabin, lasciata in un colpevole stato di abbandono.

Oggi il sindaco Cateno De Luca è andato in sopralluogo e ha annunciato che la riapertura è prevista per dopodomani. “I lavori di pulizia straordinaria sono terminati ed i bagni, dopo oltre dieci anni, sono stati ripristinati. Qui intanto da quattro custodi si scende a due che faranno anche la pulizia e la manutenzione ordinaria e la cura del verde”.