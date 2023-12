Il Natale è dei bambini: si accende la magia nelle ville di Messina. Ecco tutti gli eventi VIDEO e FOTO - Tempostretto

Mazzini, Sabin e Dante: i polmoni verdi della città si illuminano per le feste. Il calendario delle iniziative fino al 7 gennaio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Slitte, renne, angeli e la casa di Babbo Natale: ecco le ville comunali di Messina illuminate per le feste. A villa Mazzini ha nevicato: una macchina spara neve ha regalato piccole emozioni ai bambini in un pomeriggio qualunque. E nel weekend Santa Claus siede sulla sua grande sedia rossa per fare foto con i piccoli e regalare caramelle. Villa Sabin, a pochi passi dal capolinea nord del tram, si è vestita a festa per Natale. La grande area centrale è stata allestita con i simboli del Natale e un filo di lucine dorate unisce gli alberi fra loro. A villa Dante è stata addobbata l’unica area agibile, quella fra i campi sportivi: grandi palle luminose penzolano dagli alberi e non mancano la slitta e le renne. Il resto del parco è ancora off limits per i lavori che si stanno ultimando.

In tutte le ville è stata predisposta la filodiffusione con musiche natalizie e si respira davvero la magia del Natale. Sono diverse le iniziative dedicate ai più piccoli, sia la mattina che il pomeriggio, tutte gratuite e all’interno delle tre ville comunali più la Pineta di Montepiselli. Ecco il calendario degli eventi organizzati dalla Messina social city fino al 7 gennaio.

Gli eventi nelle ville dal 30 dicembre al 7 gennaio

30 dicembre dalle ore 11.30 “Le avventure di Pinocchio” a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

30 dicembre dalle ore 18.30​ “Magia di Natale per le vie del centro” lungo il viale S. Martino;

3 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 spettacolo di animazione e intrattenimento per bambini a la Villa Dante a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 “Acrodanza” laboratorio di acrobatica e danza per bambini dai 6 anni, a Villa Mazzini a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle 11.30 alle ore 12.00 spettacolo di circo acrobatico “Lumie di Sicilia” a Villa Mazzini e a cura di Messina Social City;

5 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 spettacolo per burattini e narratore “Raperonzolo” alla Pineta di Montepiselli a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 laboratorio di marionette e burattini siciliani a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 “La leggenda di Orione” a Villa Sabin a cura di Messina Social City.

