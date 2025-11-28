Villa San Giovanni. Gru si ribalta al porticciolo turistico, nessun ferito

L’incidente, avvenuto intorno alle 11:15, ha visto il mezzo finire in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua

VILLA SAN GIOVANNI – Momenti di tensione questa mattina al porticciolo turistico di Villa San Giovanni, quando una gru privata, impegnata nelle operazioni di sollevamento di massi per la realizzazione dei frangiflutti, si è improvvisamente ribaltata. L’incidente, avvenuto intorno alle 11:15, ha visto il mezzo finire in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua.

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni, supportati dall’autogru proveniente dalla sede centrale, la situazione è stata rapidamente messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Alle operazioni hanno preso parte anche sommozzatori e la gru dei vigili del fuoco, mentre una chiatta con gru annessa ha collaborato per sollevare dal mare la parte sommersa del mezzo.

L’incidente ha creato qualche momento di apprensione tra i presenti, ma grazie all’efficienza dei soccorsi, la situazione è stata rapidamente gestita senza conseguenze per le persone. Le autorità stanno ora valutando le cause che hanno portato al ribaltamento della gru.