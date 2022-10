Villa San Giovanni, in cella per evasione 25enne polacco - Tempostretto

A Caulonia, 41enne denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica per illecita detenzione di 400 grammi di marijuana

VILLA SAN GIOVANNI – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando della Compagnia di Villa San Giovanni, i carabinieri della Sezione radiomobile hanno tratto in arresto un 25enne di origine polacca per evasione.

A Caulonia, invece, i militari della Compagnia di Roccella Jonica – in collaborazione con lo Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” -, nell’àmbito di diversi servizi di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà un 41enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di circa 400 grammi di marijuana.

Lo stupefacente, rinvenuto dai Carabinieri, è stato sequestrate e custodito in attesa degli ulteriori accertamenti del caso.

Articoli correlati