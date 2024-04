Villa San Givovanni. Consegnate le borse di studio Caronte & Tourist

Si tratta di 11 studenti diplomatisi con iI massimo dei voti, a conclusione dell’anno scolastico 2022-2023

VILLA SAN GIOVANNI – L’Istituto professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci”, ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio che Caronte & Tourist ha assegnato ai diplomati dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Bagnara Calabra, dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni.

Si tratta di 11 ragazzi, studentesse e studenti diplomatisi con iI massimo dei voti e dopo un excursus particolarmente brillante a conclusione dell’anno scolastico 2022-2023. Per C&T presenti alla cerimonia l’amministratore Vincenzo Franza e il capo del Personale Tiziano Minuti. per l’amministrazione comunale hanno presenziato il sindaco di Villa San Giovanni, Giusi Caminiti; il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio, Carmelo Versace; Enza Loiero, dirigente scolastico del “Giovanni Trecroci”; Elena Scopelliti, primo collaboratore vicario del “Nostro-Repaci”; Patrizia Mordà in

rappresentanza dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”. Presenti infine i rappresentanti

delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate e i rappresentanti di alcune delle associazioni del

volontario e del terzo settore attive nel territorio.

“Oggi consegniamo un premio – ha detto Vincenzo Franza – che al di là del mero valore nominale

ne ha nelle nostre intenzioni un altro ben più importante che è strettamente connesso alla voglia

di fare, all’entusiasmo e alla determinazione di questi giovani. A loro ci rivolgiamo esortandoli

a crederci sempre, a non mollare mai. Questi ragazzi sono le fondamenta di quella nuova

architettura sociale che deve essere disegnata insieme da famiglie, scuola, istituzioni, terzo settore

e imprese”.



I NOMI DEI BORSISTI

Santina Paladino (Liceo Classico “Luigi Nostro”); Santina Creazzo (Liceo Scientifico “Luigi Nostro”); Sofia Musarella (Liceo Linguistico “Luigi Nostro”); Sara Cosoleto (Liceo Scienze Umane “Luigi Nostro”); Carmela Carbone (I.T.E. “Leonida Repaci”); Francesco Palermo e Giuseppe Maria Saraceno (Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”); Francesca Turoni, Aurora Costantino, Filomena Cambareri e Cristina Caliciuri (Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci”).