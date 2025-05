Villafranca. All’esposizione Enci il raduno di old english mastiff

Domenica 1 giugno al centro cinofilo l'esposizione regionale dei record

Dopo aver festeggiato la cinquantesima edizione dell’esposizione internazionale, la delegazione Enci di Messina, diretta dal presidente Carlo Giardina, si prepara alla quarta edizione dell’esposizione regionale di Messina, che negli anni passati ha portato sul ring una media di oltre 100 esemplari. L’appuntamento è domenica 1 giugno al centro cinofilo Zampettando di Villafranca Tirrena.

Il gruppo più numeroso, che ogni anno può contare sulla numerosa presenza di una delle razze più apprezzate e ben rappresentate in città, è quello dei rottweiler. Quest’anno l’esposizione regionale aggiungerà un altro record: la presenza di una razza poco conosciuta ai più, il cane più grande del mondo, un tempo difensore dei castelli oggi spazia dalla per terapia alla difesa delle nostre case, famiglie e bambini. Ovvero l’Old English Mastiff che conterà ben 20 presenze, un numero sconosciuto anche in manifestazioni più importanti quali esposizioni nazionali, internazionali e raduni qui in Italia.

Questo a dimostrazione della capacita di Giardina di coinvolgere gli allevatori e proprietari locali e non, infatti alcuni raggiungeranno la città da Civitavecchia, Roma, Frosinone, Vasto e dalla più vicina Calabria. Giardina e l’avvocato Antonino Villari, allevatore locale di questa, sono orgogliosi del risultato. I giudizi inizieranno alle 10 e gli esemplari potranno essere iscritti anche in giornata prima della manifestazione. L’esperto giudice Andrea Randazzo giudicherà tutti i gruppi ad eccezione dei Gruppi 1 e 2 che sono stati assegnato all’esperto Giudice Francesco Silvestro , anche loro volti noti ed impegnati nella cinofilia locale che, pur di offrire il loro aiuto come esperti Giudici hanno rinunciato a presentare gli esemplari dei propri allevamenti.