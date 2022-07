Villafranca. Miasmi al depuratore, il sindaco: “Impianto funzionante”

Si indaga sui miasmi emessi dal depuratore di Villafranca Tirrena. Dopo un sopralluogo è emerso che non si tratta di un malfunzionamento

VILLAFRANCA TIRRENA – Si indaga sulle possibili cause alla base del rilascio di miasmi al depuratore di Villafranca Tirrena. Una situazione che nei giorni scorsi ha portato alla convocazione di una riunione, alla quale hanno preso parte l’amministrazione, i tecnici comunali, la ditta che ha in gestione l’impianto di depurazione comunale e gli stessi tecnici della ditta.

Da una prima indagine e dai sopralluoghi effettuati, spiega il sindaco Giuseppe Cavallaro, l’impianto risulta funzionante. Le cause dei cattivi odori, dunque, sarebbero da ricercare altrove: «Dal confronto e dai sopralluoghi svoltisi nei giorni scorsi -scrive Cavallaro sui canali del comune- è emerso che la causa dei cattivi odori è da rinvenirsi nelle elevate temperature che in questi giorni si sono registrate, nella circostanza che i lavori di completamento dell’impianto non si sono ancora ultimati ed in alcuni parametri minimamente non conformi nei reflui di ingresso all’impianto di depurazione».

Il sindaco ha poi aggiunto che sono stati avviati, già nei giorni scorsi, degli interventi per limitare il rilascio dei miasmi. Più nello specifico, gli interventi riguardano l’inoculazione di nuovi fanghi attivi e l’incremento dell’ossigenazione delle vasche.

