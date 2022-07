Villafranca Tirrena. Miasmi al deputatore, sindaco convoca riunione

Il neo sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, ha convocato una riunione per discutere degli odori molesti emanati dal depuratore

VILLAFRANCA TIRRENA – Odori molesti dal depuratore di Villafranca Tirrena. Una situazione che, ormai da qualche giorno, ha causato delle lamentele da parte degli abitanti della zona e che ha portato il neo sindaco Giuseppe Cavallaro ad indagare sulla questione.

Sui canali ufficiali del comune, il sindaco spiega che gli odori sono “dovuti molto probabilmente alle alte ed attuali temperature o da qualche anomalia tecnica temporanea” spiegando poi di aver chiesto alcune delucidazioni.

«Dalla documentazione analitica in possesso e dalle interlocuzioni orali con la ditta che gestisce l’impianto -scrive Cavallaro- si è appurata la regolarità dello scarico del refluo depurato in mare attraverso condotta sottomarina. Infatti dalle analisi di controllo della gestione tecnica, non emerge alcuna criticità sugli scarichi nonostante i lavori di adeguamento siano ancora in fase di ultimazione e l’impianto non raggiunge, attualmente, la massima potenzialità depurativa di progetto e di abbattimento degli aerosol molesti».

Il primo cittadino villafranchese ha quindi annunciato di aver convocato una riunione urgente con la società che gestisce l’impianto, la direzione dei lavori, il progettista e gli uffici tecnici comunali.