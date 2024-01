Villaggio Unrra, il caos traffico è sempre più un’emergenza: “Aumenteremo i controlli”

Il comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò: "Speriamo di farcela, ma non riusciamo con le forze attuali a coprire tutte le scuole"

MESSINA – Il caos viabile di Villaggio Unrra è arrivato anche in commissione. La settimana d’attività dei consiglieri comunali si è aperta proprio con il tema dopo l’istanza presentata dal consigliere Raffaele Rinaldo e accolta dal presidente della prima commissione Salvatore Papa. Ed è stato proprio Rinaldo ad aprire l’argomento, chiedendo al comandante della polizia municipale Maurizio Cannavò e al commissario Giovanni Giardina di trovare soluzioni.

Rinaldo: “Bisogna far rispettare la segnaletica”

Rinaldo ha spiegato che “la segnaletica c’è ma viene ignorata, non viene rispettata e non c’è nessuno che la faccia rispettare”. Il riferimento è soprattutto al passaggio dei mezzi pesanti in alcune fasce orarie, soprattutto all’ingresso e all’uscita degli studenti della scuola. La presenza dei camion è uno dei motivi per cui la strada, piccola e unica, si intasa. Rinaldo ha proseguito: “Si può risolvere solo in un modo, con una presenza costante di una pattuglia. E c’è un altro problema, lì vicino, cioè che non viene rispettata l’ordinanza di divieto per i mezzi pesanti sulla via Marco Polo”.

Cannavò: “Molte difficoltà nel coprire ogni scuola”

A intervenire è stato il comandante Cannavò: “Dal mio insediamento ho cercato di considerare tutte le scuole, per capire i problemi e poi fare una distinzione. Ma molto francamente dico che abbiamo molte difficoltà a coprirle tutte. Per questo distinguiamo tra scuole in cui possiamo far operare associazioni di volontariato e altre in cui servono le pattuglie. In questo caso stiamo valutando come muoverci”. Il comandante apre alla possibilità di una pattuglia: “Questo è un caso di esigenza maggiore quindi potremmo intervenire, ma ripeto che non possiamo essere ovunque”.

E poi Giardina: “Siamo andati a vedere e i segnali ci sono. Oggi siamo riusciti a mandare una pattuglia, ma nei giorni scorsi siamo andati anche al mercato chiedendo agli operatori di dire ai fornitori di rispettare gli orari dei divieti. Bisognerebbe trovare un’altra soluzione viaria, ma non è semplice. Quando possiamo manderemo una pattuglia e bisognerà mettere più cartelli dei divieti”. Tante gli interventi dei consiglieri, per un tema cardine per il villaggio della zona sud, da tempo al centro di una situazione insostenibile. Cannavò ha risposto a tutti: “Spero che nelle prossime settimane riusciremo a fare più controlli a questa scuola, nell’attesa che il corpo venga incrementato in altre unità. Dobbiamo attenuare questo problema”.