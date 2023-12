"A Villaggio Unrra viabilità insostenibile" - Tempostretto

La segnalazione: "Un'eventuale azione di soccorso è resa impossibile dall'attuale caos"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La viabilità è insostenibile al Villaggio Unrra. La sosta selvaggia dei genitori degli alunni della Salvo D’Acquisto, in più ore perché hanno diversi turni, complica già la vita. I più ci sono i mezzi pesanti di Messina Servizi e di altre realtà che hanno lì i depositi. Così il continuo transito di tir rende inaccessibile l’unico ingresso e l’unica uscita dal villaggio in qualsiasi orario, nei giorni feriali”.

Continua il lettore: “I residenti sono diventati ormai ostaggio di questa intollerabile situazione. Nonostante molte sollecitazioni non cambia nulla. Ci si domanda come un mezzo di soccorso possa intervenire. Sono tanti gli orari critici: intorno alle 8 ma anche alle 11.30, le 13, le 18 e le 20. In più ore ho potuto verificare il caos”.