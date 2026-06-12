Viola il divieto di avvicinamento, arrestata 74enne

E' stata vista da un carabiniere libero dal servizio sotto casa della donna vittima di ripetute vessazioni

Ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato una 74enne, già nota alle Forze dell’Ordine, in quanto ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cui era stata sottoposta il 13 marzo scorso poiché, in due occasioni risalenti a dicembre 2025 e febbraio 2026, era stata denunciata per atti persecutori da una conoscente, che aveva riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni messe in atto dalla donna fermata.

In particolare ieri sera un carabiniere del Radiomobile, libero dal servizio, transitando vicino a casa della vittima, notava e riconosceva la 74enne, richiedendo prontamente tramite centrale operativa l’intervento dei militari dell’Arma, che giunti sul posto hanno arrestato la donna per avere violato le prescrizioni della misura cui era sottoposta.

La 74enne è stata condotta in caserma in stato di arresto e dopo le formalità di rito è stata accompagnata ai domiciliari in attesa di decisione del giudice.