Violenta mareggiata sulla costa jonica, chiusi i lungomari e traffico dirottato sulla Ss114

Non si transita sui lungomari di Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, Roccalumera, Alì e Letojanni

Visto l’intensificarsi della mareggiata i sindaci dei comuni della riviera jonica, da Capo S. Alessio e Capo Alì, hanno predisposto la chiusura dei lungomari.



A S. Alessio Siculo l’amministrazione comunale informa che è stata emessa un’ordinanza del responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile n.3 del 17/01/2025 per la chiusura della via lungomare a seguito della mareggiata che si è abbattuta lungo la costa jonica. Si raccomanda di prestare la massima attenzione.

A S. Teresa di Riva è stato disposto il senso unico sul lungomare (direzione Catania – verso Messina) nel tratto compreso tra la via Savoca (Ciumaredda) e Bucalo. Inoltre, in considerazione dell’allerta meteo rossa prevista per la giornata odierna e del peggioramento delle condizioni meteo, è stata disposta la sospensione della sosta a pagamento per le giornate di oggi e di domani. Si invita la popolazione a non lasciare le auto in sosta sul lungomare utilizzando, per chi ne avesse la possibilità, i parcheggi privati.

A Furci Siculo il sindaco Matteo Francilia ha comunicato alla cittadinanza che per precauzione si è provveduto alla chiusura di via Carmelo Garufi (il lungomare di Furci) a causa della mareggiata. Per questa ragione è stato istituito il doppio senso di circolazione sulla via IV Novembre SS114 con divieto di sosta ambo i lati. Contestualmente è stato sospeso il parcheggio a pagamento sulla strada Nazionale. Il sindaco ha chiesto ai propri concittadini di rimuovere tutte le auto sulla Nazionale e sul lungomare considerata l’emergenza.

A Roccalumera si stanno verificando allagamenti in diverse zone del lungomare. Il Comune ha chiuso la strada e disposto il doppio senso di circolazione lungo la via Umberto I dal tratto iniziale di Roccalumera lato Furci fino alla Piazza dei Carabinieri.

Ad Alì Terme, in seguito alla violenta mareggiata in corso che sta colpendo tutta la costa Monica, è stato chiuso il lungomare. “Siamo in contatto con Anas e Amministrazione Comunale di Nizza di Sicilia – ha aggiunto il sindaco Tommaso Micalizzi – per la eventuale chiusura della bretella (sul torrente Nisi, ndr), che allo stato resta ancora aperta ed è monitorata costantemente da tecnici Anas”.

Anche a Letojanni è stata disposta la chiusura del lungomare.