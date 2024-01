Violenza di genere, al “Verona Trento” un progetto per prevenire e contrastare il fenomeno

Giovedì 11 gennaio la presentazione dell'iniziativa. Coinvolte le classi del Triennio ad indirizzo "Grafica e Comunicazione"

MESSINA – Sarà presentato domani giovedì 11 gennaio, alle 10, nell’Aula Magna “G. Smiroldo” dell’I.I.S. Verona Trento il progetto “I CARE. Io: Corpo. Affettività. Relazioni. Emozioni”. L’iniziativa, promossa dall’I.I.S. Verona Trento con il patrocinio del Comune di Messina, consiste in una ricerca-azione che coinvolgerà in via sperimentale le classi del Triennio dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”.

Il progetto, che si avvale della supervisione scientifica del prof. Clemente Cedro dell’Università degli Studi di Messina, è volto a verificare se e come specifiche azioni di educazione affettivo-emotiva possano sostenere gli studenti nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea, emotiva ed affettiva, così come la creazione di sane dinamiche relazionali e comportamenti prosociali.

Tali azioni si inseriscono all’interno di una politica sempre più orientata a prevenire e contrastare fenomeni di violenza di genere come il progetto sull’Educazione affettiva nelle scuole “Educare alle relazioni”, presentato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito lo scorso 22 novembre e avente come obiettivo principale la sensibilizzazione contro il maschilismo e contro la violenza sulle donne.

Alla presentazione del progetto prenderanno parte la dirigente scolastica dell’I.I.S. Verona Trento, prof.ssa Simonetta Di Prima, il responsabile scientifico del progetto, prof. Clemente Cedro dell’Università degli Studi di Messina, l’assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore, l’assessore comunale alle Pari Opportunità Liliana Cannata, le referenti del progetto prof.ssa Ivana Risitano e prof.ssa Antonella Donato, i docenti e gli studenti delle classi del triennio dell’Indirizzo “Grafica e Comunicazione”. Modererà l’incontro la giornalista Rachele Gerace.