Aggredisce la moglie. Arrestato un 54enne

Una chiamata al 112, per urla provenienti da una casa in zona sud. I carabinieri arrivano e bloccano un 54enne che minaccia la propria moglie. La donna, impaurita e zoppicante, è stata trasportata in “Codice Rosa” al Pronto Soccorso del Policlinico, dove le sono state riscontrate contusioni diffuse e traumi facciali, con prognosi di 15 giorni.

Emerge una storia di sistematiche aggressioni e prevaricazioni da diversi anni, con continui insulti, minacce di morte e percosse fisiche, mai denunciate dalla vittima, ma documentate dai sanitari.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e portato al carcere di Gazzi.