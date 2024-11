Violenza sulle donne. Le iniziative a Messina per la Settimana della Fondazione Onda

Tre eventi promossi da Policlinico e Università

Tre eventi per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Policlinico di Messina, in sinergia con l’Università di Messina, promuove tre eventi nell’ambito della quarta edizione della Settimana aperta dedicata a tale tema, manifestazione promossa dalla Fondazione Onda dal 21 al 27 novembre. L’obiettivo è quello di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno.

Primo appuntamento previsto a Messina è giovedì 21 novembre – dalle 9 alle 13 al Padiglione W – con una sessione di consulenze gratuite psicologiche e psichiatriche dedicate alle persone che hanno problemi di coppia (disagi, conflitti relazionali e comunicativi, gestione della rabbia). Sono previste fino a dieci consulenze; per aderire è necessario prenotare chiamando la segreteria della Unità di Psichiatria al numero 0902212093 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Venerdì 22 novembre dalle 14 alle 18 è stato, invece, organizzato un evento formativo – presso l’aula magna del Padiglione NI – dedicato agli Operatori sanitari e Specializzandi in formazione e Studenti sui linguaggi di genere e la comunicazione non violenta a cura del Cug Aziendale. L’accesso è libero e sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Lunedì 25 novembre dalle 9 alle 13 nell’Atrio del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina sarà dedicato un punto informativo a cura del Centro di Ricerca e Intervento Psicologico Cerip Unime dedicato agli Studenti universitari che vorranno confrontarsi con operatori sanitari e psicologi. In parallelo, nell’Aula Cannizzaro del Rettorato, sono previsti due eventi formativi a cura di Docenti Universitari, in webinar, dedicati alla formazione sul riconoscimento precoce dei segni di violenza psicologica di coppia e sui modelli di accudimento funzionali e disfunzionali nella relazione genitori-figli. Chi lo desidera potrà partecipare al webinar in presenza o in collegamento da remoto.

«Anche quest’anno l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità. Fondazione Onda Ets, ogni anno, vuole dare un aiuto attivo e concreto per proteggere e aiutare le donne in difficoltà, garantendo per una settimana servizi gratuiti a sostegno delle vittime di violenza incoraggiandole così a uscire dalla spirale del silenzio, della profonda sofferenza e solitudine. Voglio ringraziare inoltre la Prof.ssa Alessandra Kustermann, Presidente SVS Donna Aiuta Donna S.C.S per la collaborazione in questo progetto», afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.

Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali l’opuscolo informativo “Violenza di genere – Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”, disponibile anche in formato elettronico sul sito nella sezione “Pubblicazioni”.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2024 che ha previsto diverse attività, tra cui un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano a percepire in maniera distorta la figura della donna e a creare situazioni di violenza nella vita quotidiana.

A partire dal 8 novembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.

«La violenza, anzi meglio declinata al plurale ovvero le violenze, fanno ormai parte integrante della nostra esistenza quotidiana, le “ragioni” con cui vengono spiegate risultano davvero molto flebili (es. “quel ragazzo ha guardato la mia ragazza”). Su giovani uomini e giovani donne si perpetuano “esercitazioni” di violenza incredibili, anche quando la vittima è ormai morta. Che il fenomeno riguardi anche i giovani non è sorprendente: a sbalordire è soprattutto che anche i giovani maschi si scatenino per inezie contro i loro coetanei, e che, comunque, nonostante il trascorrere del tempo continuino a essere donne, giovani o anziane, oggetti di violenza sessuale, e non solo sessuale dei maschi. Oggetti, tra l’altro, che non possiedono la capacità di essere assenzienti. Una sorta di paradosso, che tuttavia viene considerato all’ordine del giorno. Ma le ragazze e le donne di qualsiasi età (purtroppo, è poco studiato il femminicidio in età avanzata) faticano a denunciare perché sanno che saranno poi loro stesse a essere messe sotto processo, come accade visibilmente. Un merito da attribuire oggi alle donne: parecchie donne celebri non esitano a evidenziare le molestie subite da bambine, nonché che le violenze e il sessismo nell’emisfero del ciò che avviene dietro uno spettacolo, un’opera teatrale o cinematografica, benché poi questi due ultimi permangano a risultare invisibili. Le violenze cancellano e tormentano la psiche di molte ragazze e donne di diversa età, fino all’anzianità. La Fondazione Onda sta adoperandosi al massimo affiche ciò non accada in nessuna parte del nostro mondo», dichiara Nicla Vassallo, professore ordinario di Filosofia Teoretica, ricercatore Associato dell’Isem/C.N.R., Alumna del King’s College of London, membro del Comitato d’Onore della Fondazione Onda ETS.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Libellula e DonnexStrada.