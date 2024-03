Violenze sessuali su 4 alunne minorenni: docente sospeso

A Sant'Agata di Militello. La decisione del Gip di Patti dopo avere ascoltato gli studenti. Indagini in corso

SANT’AGATA DI MILITELLO – Due violenze sessuali consumate e due violenze tentate a carico di quattro studentesse minorenni che frequentano l’istituto superiore in cui insegna. Sono queste le accuse nei confronti di un docente dopo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello, guidati dalla Procura della Repubblica di Patti. Il Giudice per le indagini preliminari di Patti ha ordinato al docente di non riprendere la propria attività didattica per un anno.

Intanto le indagini continueranno e sarà svolto ogni accertamento per chiarire effettivamente i fatti. Secondo la ricostruzione, in fase di verifica, ci sarebbero stati palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti da parte dell’insegnante alle sue studentesse, durante le ore di lezione. Gli agenti hanno già ascoltato i primi testimoni, tra i quali altri studenti e operatori scolastici.