Violinista suona per la figlia e i bambini ricoverati al Ccpm di Taormina VIDEO

Il maestro Davide Alogna: "La mia bambina respira, sorride, vive. Che la musica possa arrivare dove le parole non bastano"

TAORMINA – Le note struggenti e indimenticabili della colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso” firmata da Ennio Morricone. Per i medici e lo staff del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina questa volta il ringraziamento è arrivato in… musica. Il violinista Davide Alogna ha suonato per loro, per la sua piccola e per i bambini (e, tra loro, tanti neonati) che lottano ogni giorno per la vita.

“La mia bambina è qui, respira, sorride, vive. E questo miracolo porta il nome di professionisti straordinari che non dimenticheremo mai”, ha scritto il maestro Alogna in un post sui social. “Ho lasciato qualche piccola nota – ha aggiunto – un pensiero musicale, per quei bambini che stanno ancora combattendo. Che la musica possa arrivare dove le parole non bastano, e portare un soffio di forza e speranza”.

Un grazie che arriva con “tutta l’anima” per medici e staff del Ccpm. “Anime gentili – ha spiegato il violinista – che hanno saputo tenerci in piedi quando potevamo crollare. Avete salvato nostra figlia. E con lei, avete salvato noi. La vostra eccellenza è un orgoglio italiano, ma prima ancora siciliano. In un momento così fragile, ci avete ricordato cosa significa essere comunità, essere umani. Grazie. Per tutto. Per sempre”.