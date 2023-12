Visita con doni dei ragazzi di un'associazione artistica ai carabinieri della Stazione di Melicucco - Tempostretto

Un pomeriggio diverso dal solito, nella speranza che i carabinieri possano essere sempre visti dai giovani quali amici e persone su cui contare

MELICUCCO – Nell’ambito del progetto di promozione della Cultura della Legalità, i Carabinieri di Melicucco hanno ricevuto la gradita visita di un gruppo di bambini e ragazzi appartenenti ad un’associazione artistica locale. Insieme ai “loro” carabinieri ed accolti dal comandante di Stazione, i giovani hanno allestito un bell’albero di Natale all’interno della sala d’attesa della Stazione melicucchese. I ragazzi, inoltre, hanno voluto omaggiare i militari con alcuni lavoretti artistici prodotti da loro stessi, tra i quali stelle in terracotta con fiamme dell’Arma, un quadretto con Salvo D’Acquisto con una frase detta dalla Medaglia d’Oro al Valor Militare e un immancabile babbo Natale, questa volta in bandoliera e paletta e su una macchina dei carabinieri al posto delle consuete renne. Ai ragazzi, di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni, il comandante di Stazione ha spiegato il ruolo dei carabinieri e l’utilità delle Stazioni sul territorio, invitandoli a vedere i carabinieri come amici ed evitando comportamenti negativi quali l’omertà ed il bullismo nei confronti dei compagni di scuola e dei soggetti più deboli. Un giovane, con la tromba, ha voluto suonare il silenzio d’ordinanza mentre un’altra bambina ha voluto recitare la preghiera del carabiniere. Un pomeriggio diverso dal solito, nella speranza che i carabinieri possano essere sempre

visti dai giovani quali amici e persone su cui contare.