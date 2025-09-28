Visti da lontano, quando la fotografia racconta frammenti di vita

Con l’appuntamento di oggi prende il via una rubrica fotografica domenicale firmata da Rosario Lucà. Con attenzione ai messinesi che vivono lontano

VISTI DA LONTANO – Con l’appuntamento di oggi prende il via “Visti da lontano”, rubrica fotografica domenicale firmata da Rosario Lucà. Ogni settimana le sue immagini racconteranno frammenti di vita colti per strada, puntando sulla bellezza e sulla forza espressiva della fotografia.

Tra i temi che accompagneranno questo percorso ci sarà anche quello dei messinesi che vivono lontano dalla loro città ma ne mantengono vivo il legame.

Non a caso Rosario Lucà , nato a Messina 63 anni fa, vive a Torino da oltre trent’anni, dove lavora come ingegnere. La fotografia lo accompagna fin da ragazzo e con il progetto “Lucas Art” ha trasformato questa passione in un percorso artistico. Predilige il bianco e nero e si dedica soprattutto alla fotografia di strada e al ritratto, cercando nei suoi scatti l’autenticità: frammenti, sguardi e atmosfere capaci di raccontare storie che vanno oltre l’immagine.