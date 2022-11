Vittorie esterne per Sicily Villafranca, la prima, e il Volley Letojanni - Tempostretto

Le due squadre messinesi, impegnate nel girone I di Serie B maschile, si impongono contro Fiumefreddo e Cinquefrondi

Prima vittoria in trasferta della stagione per la Sicily Villafranca che, presso la Palestra Comunale di Fiumefreddo, supera la locale formazione della Costa Dolci Papiro, conquistando punti preziosi per il morale e una efficace e rapida risalita in classifica. Il quinto posto con dieci punti, a solo tre lunghezze dalla Re Borbone Saber Palermo e che permettono di scavalcare la Geam Service Aquila Bronte, staccando Paomar Volley Siracusa e Diper Jolly Cinquefrondi, consentirà, adesso, di lanciare un preciso segnale al torneo: la Sicily vuol dire la propria in un campionato di alto livello dove sta finalmente dimostrando di poterci stare benissimo.

Al primo posto resta però la Datterino Volley Letojanni, ancora imbattuta, che viola anche il terreno di gioco della Jolly Cinquefrondi dove vince per 3 a 1 in rimonta. Nelle fila del Letojanni si registra l’assenza del capitano Danilo Cortina, rimasto a casa per problemi muscolari, e mister Rigano è costretto a fare scendere in campo una formazione inedita con Balsamo al palleggio, Chillemi opposto, Battiato e Speziale al centro, Torre e Saitta martelli ricettori con Chiesa libero.

In vista dei prossimi impegni le due formazioni messinesi torneranno a giocare in casa. Letojanni ospiterà il Vibo Valentia, mentre, domenica 4 dicembre la Sicily Villafranca tornerà al “PalaCampagna” di Saponara contro la Raffaele Lamezia, seconda forza della classe.

Fiumefreddo – Sicily Villafranca 19-25 20-25 21-25

Il risultato finale grazie ad una condotta di gara ineccepibile in ognuno dei tre parziali disputati. A capitan Princiotta e compagni era sempre mancato, anche nelle gare in cui l’avevan spuntata, il giusto approccio iniziale al match, costringendo quasi sempre ad inseguire e faticare per recuperare gli svantaggi accumulati. Ed invece, a Fiumefreddo, si sono visti i primi effetti concreti del lavoro di mister Valerio Vermiglio che, seppur assente per motivi di salute, in pochissimo tempo, sta dimostrando di saper pizzicare le corde giuste dell’organico a sua disposizione; una squadra concentrata e aggressiva sin dalla prima palla, consentendo di minimizzare gli sforzi ed esaltare, al tempo stesso, le qualità individuali e di un gruppo sempre più affiatato.

Dal canto suo, la Costa Dolci Papiro ha cercato di sopperire con grande forza di volontà alle differenze emerse in campo, riuscendo anche, per brevi tratti, a sopravanzare nel punteggio la formazione tirrenica.

Carmelo Mazza, schiacciatore Sicily BVS Fratelli Anastasi: “Oltre alla prestazione personale, sono molto contento per quella della squadra. Stiamo migliorando sempre di più. Da due settimane abbiamo il nuovo allenatore che ci sta mettendo dentro voglia, tecnica, gioco ed il miglioramento è globale. A Fiumefreddo si sta bene e si lavora bene; tra l’altro, adesso ci sono tanti giovani promettenti ed è una bella squadra. Noi abbiamo fatto una gran partita che serviva per la classifica ed il morale. Dobbiamo cercare di continuare, in questo campionato abbastanza duro e con molte squadre ben allestite, con le vittorie. Sono molto contento ma, adesso, occorre pensare alla prossima contro il forte Lamezia in casa. Domenica prossima ci sarà da divertirsi. Valerio è motivatissimo, anche se oggi non è potuto venire per problemi fisici e ci ha seguito da casa; ci sta dando tantissimi consigli tecnici e tattici grazie alla sua notevole esperienza pallavolistica. Atleti e società siamo molto felici di averlo con noi e dobbiamo approfittare della sua presenza”.

Cinquefrondi – Volley Letojanni 25-14 25-25 21-25 20-25

Il primo parziale è un vero e proprio incubo per i letojannesi che vanno subito sotto per 6 a 2 costringendo Rigano al primo discrezionale. La musica non cambia e Laganà e Remo in attacco fissano il punteggio sul 9-2 e il tecnico jonico prova a mischiare le carte inserendo Salomone al posto di Saitta e Vintaloro al posto di Balsamo. Ma la situazione rimane immutata con i letojannesi che commettono errori a ripetizione in attacco e in ricezione. Torre prova a far rientrare i suoi con due attacchi (20-12) ma Laganà, Remo e Filianoti chiudono il parziale sul 25 a 14.

Nel secondo set Rigano lascia in campo Salomone al posto di Saitta (una scelta che si rivelerà azzeccata con l’ex santateresino autore di un’ottima prestazione sia in ricezione che in difesa); Letojanni comincia a ricevere bene e mettere a terra qualche pallone in più e si porta subito avanti 4-2. Ma è un fuoco di paglia perché i calabresi sembrano insuperabili a muro e Laganà e Remo firmano il sorpasso sull’8-7; ancora errori dei letojannesi e mister Rigano chiama il primo time-out. La situazione non migliora e due punti consecutivi di Remo firmano il massimo vantaggio sul 18-12 non lasciando presagire nulla di buono per il prosieguo della gara. Quando ormai tutto sembra compromesso Letojanni tira fuori l’orgoglio e tutta la sua esperienza con la squadra comincia a girare meglio in tutti i fondamentali: in attacco Chillemi e Torre (autori di una prestazione maiuscola con a referto rispettivamente 22 punti il primo e 28 il secondo) accorciano le distanze fino al 20-18 inducendo il tecnico di casa ad interrompere il gioco. Laganà tenta il primo allungo (22-19) ma Chillemi e Torre accorciano le distanze (22-21). Laganà con un mani e fuori porta i suoi a più di 2, Torre sigla il punto del 23-22, Chillemi si fa murare dando due set-point agli avversari. Torre annulla il primo set-point per i padroni di casa e un errore in attacco di Dipasquale dà il 24 pari. Laganà firma il nuovo sorpasso ma Battiato prima e un attacco fuori dell’opposto calabrese danno il primo set-point ai letojannesi che chiudono il secondo parziale grazie ad un attacco di Chillemi.

Nel terzo set l’inerzia della partita passa nelle mani dei letojannesi che danno continuità al servizio mettendo pressione alla ricezione locale. Torre e Battiato provano il primo allungo (6-3) ma il Cinquefrondi per nulla intimorito del blasone dell’avversario recupera sino al 7 pari. Poi un errore dell’arbitro su un attacco di Salomone e il conseguente cartellino rosso a Balsamo consentono ai padroni di casa di portarsi avanti di due punti. I letojannesi, nonostante ciò, continuano a giocare una pallavolo efficace grazie ad un ottimo Salomone in ricezione e al duo Torre-Chillemi davvero devastanti in attacco. Dipasquale prima e Laganà dopo provano a fare rientrare i compagni di squadra ma Chillemi con un lungolinea ed un attacco errato del solito Laganà consegnano il set ai letojannesi.

Nel quarto parziale, dopo un iniziale testa a testa grazie all’ottima prova dell’ex Laganà (25 i suoi punti a referto) gli ospiti con Battiato prima e Torre dopo danno il primo strappo sul 9-13; a nulla servono i cambi del tecnico di casa. Un ace di Chillemi ed un’invasione a muro danno il massimo vantaggio (12-19). I padroni di casa con qualche muro provano a rientrare nel match ma è ormai troppo tardi. Battiato con un primo tempo e l’onnipresente Chillemi in attacco chiudono il set, consegnando tre punti d’oro agli jonici.