Vittorie in trasferta per Orlandina e Alma Patti - Tempostretto

L'Alma al momento è prima a pari punti con Empoli e Cestistica Spezzia nel girone Sud di Serie A2 femminile

Turno positivo per le due formazioni di basket messinesi che militano nei campionati di A2 femminile e B maschile. L’Orlandina a Vicenza trova la prima vittoria nel girone di ritorno, mentre l’Alma sconfiggendo le Panthers a Roseto agguanta Empoli (caduta a Firenze, prossimo avversario dell’Alma a Patti) in testa alla classifica del girone Sud di A2 femminile, in coabitazione oltre che con le toscane anche con la Cestistica Spezzina, corsara a Battipaglia.

Vicenza – Orlandina 63-73

Inizia con una vittoria convincente il girone di ritorno dell’Orlandina Basket, che sul campo della Civitus Alliance Vicenza gioca con intensità e orgoglio, riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto. L’Orlandina parte bene con un parziale di 0 a 5 che costringe gli avversari ad utilizzare subito un time-out, a seguito del quale i padroni di casa reagiscono con un contro parziale di 8 a 0.

La partita continua in equilibrio fino al quarto ed ultimo periodo di gioco, in cui i paladini alzano il livello di energia in difesa e fanno valere la maggiore precisione e lucidità in fase offensiva, scavando il solco decisivo e chiudendo l’incontro sul punteggio di 63-73. Dopo questo questo primo incoraggiante passo, per i ragazzi di coach Robustelli sarà importante confermare quanto di buono fatto, nel prossimo impegno casalingo contro Bergamo, domenica 29 gennaio alle ore 18 alla Infodrive Arena.

Panthers Roseto – Alma Patti 57-76

Quando una squadra ha fame di vittorie, accantona le difficoltà, triplica le proprie forze e porta a casa, da Roseto, due punti pesanti che valgono il primato in classifica, anche se in comproprietà. Miccio (19), Botteghi(21), Pilabere(11) e De Giovanni (10), vanno in doppia cifra. Le prime due a colpi di mitraglia, da oltre i 6,75, già nei primi dieci minuti di gioco mettono le cose in chiaro e fanno intuire che per le donne di coach Mara Buzzanca, prive della Moretti, una partita che sulla carta avrebbe dovuto essere attenzionata è diventata un autentico tiro al bersaglio,preciso e puntuale.

Botteghi e compagne sono entrate sul parquet con il piglio giusto e già alla fine dei primi dieci minuti di gioco c’è il primo sigillo, 11 a 18). Al riposo lungo Armenti e compagne vanno sul 21 a 36 ma il massimo vantaggio Sarni e Francia lo raggiungono nel terzo quarto accumulando un vantaggio di 24 punti. C’è gloria e minutaggio anche per la pattese Sciammetta che cresce vistosamente gara dopo gara. Negli ultimi dieci minuti di gioco le ospitanti hanno un sussulto di orgoglio arrivando a – 15 ma le bocche di fuoco pattesi, sono tornate a pressare sulle portatrici di palla, hanno recuperato tantissimi palloni e sono andate a canestro con estrema disinvoltura.