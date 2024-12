Vittorio Emanuele, musiche da film con la pianista Gilda Buttà

Primo di una serie di appuntamenti a dicembre. stasera il comcerto per il Messina Film Festival

Prosegue la stagione del Teatro Vittorio Emanuele. Sarà la pianista messinese (di Patti) Gilda Buttà, la “pianista di Morricone”. Chi non ricorda “Novecento” di Tornatore, da Baricco? Una musicista prediletta anche da tanti altri grandi autori di musiche da film e ora è l’attesa solista del concerto sinfonico che si terrà stasera alle ore 21. Un concerto prodotto dal Teatro Vittorio Emanuele nell’ambito del variegato programma del Messina Film Festival 2024.

A dirigere l’Orchestra sinfonica del Teatro, nell’occasione, sarà un altro messinese, Francesco Attardi, raffinato studioso ma anche esperta “bacchetta”, che guiderà la compagine peloritana in un percorso musicale in cui trovano posto, tra gli altri, entusiasmanti pagine di Respighi (Fontane di Roma), Williams (Star Wars), Morricone (Per un pugno di dollari) e, come detto, Gershwin.

Con questo atteso appuntamento si apre un mese, dicembre appunto, particolarmente ricco, dal momento che sono in programma – oltre ad altri spettacoli e proposte in ospitalità – straordinari concerti sinfonici: quello del 19 dicembre, con un programma interamente beethoveniano, affidato a un altro messinese, Orazio Baronello (solista il bravissimo pianista Filippo Gorini) e il tradizionale Concerto di Capodanno, che vedrà il ritorno della bacchetta austriaca Matthias Fletzberger (solista la celebre cantante Linda Campanella).

Non solo: l’11 e il 12 dicembre verrà proposta una suggestiva versione dello Schiaccianoci (regia e coreografie di Massimiliano Volpini; scene e costumi di Erika Carretta; light designer Emanuele De Maria), su musiche di Ciajkovskij, messa in scena dal Balletto di Roma, già protagonista lo scorso 15 settembre al “Vittorio Emanuele” dell’omaggio a Bellini denominato “D’Incanto”.

“Con sforzo notevole, quanto convinto, abbiamo mantenuto gli impegni presi: intensificare le produzioni del nostro ente investendo soprattutto sulla nostra Orchestra, i cui risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti – dichiarano il presidente Orazio Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio. Pubblico e critica confermano la bontà dell’indirizzo artistico assunto, con il supporto della direzione della sezione musica affidata a Matteo Pappalardo”.

Foto di Gilda Buttà dalla sua pagina Facebook.

Articoli correlati