“Voci dal cuore – Il linguaggio del colore” a Castanea la mostra di Domenico Zagami

Un'artista sul campo da baskin e sulla tela, i disegni esposti fino a domenica all'oratorio di "Gesù e Maria"

MESSINA – Domenico Zagami è un campione dentro e fuori dal campo, uno degli artisti che dipinge sul campo da baskin con il Castanea e anche sulla sua tela.

I suoi disegni saranno protagonisti nella sua mostra personale di pittura che sarà esposta presso il salone Monsignor Isaja nella parrocchia “Gesù e Maria” di Castanea da oggi, giovedì 18 giugno, a domenica. Gli orari di apertura dalle 17:30 alle ore 21.

Nella giornata odierna alle ore 20 anche l’inaugurazione ufficiale con la presenze del vescovo monsignor Cesare Di Pietro.