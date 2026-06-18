 "Voci dal cuore - Il linguaggio del colore" a Castanea la mostra di Domenico Zagami

“Voci dal cuore – Il linguaggio del colore” a Castanea la mostra di Domenico Zagami

Simone Milioti

“Voci dal cuore – Il linguaggio del colore” a Castanea la mostra di Domenico Zagami

giovedì 18 Giugno 2026 - 10:58

Un'artista sul campo da baskin e sulla tela, i disegni esposti fino a domenica all'oratorio di "Gesù e Maria"

MESSINA – Domenico Zagami è un campione dentro e fuori dal campo, uno degli artisti che dipinge sul campo da baskin con il Castanea e anche sulla sua tela.

I suoi disegni saranno protagonisti nella sua mostra personale di pittura che sarà esposta presso il salone Monsignor Isaja nella parrocchia “Gesù e Maria” di Castanea da oggi, giovedì 18 giugno, a domenica. Gli orari di apertura dalle 17:30 alle ore 21.

Nella giornata odierna alle ore 20 anche l’inaugurazione ufficiale con la presenze del vescovo monsignor Cesare Di Pietro.

mostra voci dal cuore.png

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