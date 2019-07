Volley B2/f. Silvia Bilardi nuova giocatrice dell'Akademia Sant’Anna - Tempostretto

Silvia Bilardi, centrale, classe 1989 è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Akademia Sant’Anna, società con la quale ha firmato un contratto annuale.

artita dal settore giovanile del Gallico, come cui ha vinto i campionati regionali Under 15, 16 e 18. Nel 2012, con la prima squadra del Gallico, ha conquistato la promozione in Serie B2. Quindi il passaggioal Castelvetrano nella stagione 2013/2014 e successivamente al Santa Teresa Volley con cui haconquistato il salto A2. Nelle ultime due stagioni è stata un punto di forza della Kondor Catania.

“È un progetto che mi è piaciuto non appena il presidente mi ha detto ciò che vuole fare – sono le prime parole di Silvia – poi conosco anche l’allenatore, oltre ad alcune compagne. Quindi nonostante potessi avere qualche offerta anche di categoria superiore è stato facile scegliere. Obiettivi? Siamo scaramantici ma mi aspetto di fare un bel campionato. Le avversarie sono tutte da scoprire anche se non ci sono stati sinora grandi movimenti. L’unica a chiudere la squadra è stata Reggio che ha allestito un organico forte”.