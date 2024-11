Volley C. Giornata di derby: Team Volley contro Unime, Barcellona contro Sicily Bvs

Nel femminile Messina Volley ospita Zafferana in uno scontro al vertice, riposa la Polisportiva Nino Romano. Al maschile la Jonica riceve Modica

Weekend che si preannuncia intenso per le messinesi di Serie C maschile e femminile. Tre i derby: Barcellona e Sicily Bvs al maschile, due nel girone B femminile, Team Volley-Unime e Oliveri-Santa Teresa. Una sfida al vertice sempre in Serie C femminile tra Messina Volley e Zafferana con la capolista Nino Romano costretta ad essere spettatrice visto che osserverà il proprio turno di riposo. A riposo anche il Trinisi, mentre la Jonica Volley attende in un testacoda il Modica, in casa anche l’Asd Volley 96 contro la Golden Volley.

Serie C femminile

Alla Juvara, per la prima volta in stagione, la Serie C femminile di capitan D’Amico e compagne ospita sabato la Ssd UniMe. Inizio della sfida programmato alle ore 17:30, arbitrano Roberto De Nigris ed Eleonora Morabito. Per lo staff tecnico della Team Volley composto da Laganà- Donato-Chitè sarà una sfida contro il proprio passato, il trio infatti prima di sposare il progetto Team Volley per due anni ha allenato l’UniMe conquistando al primo anno la promozione dalla D alla Serie C e l’anno successivo chiudendo al sesto posto. Le universitarie in questo inizio di stagione hanno ottenuto una sola vittoria come la Team Volley che però ha disputato una gara in meno.

Questo il commento della centrale Irene Maggiari alla vigilia della sfida: “Veniamo da una partita intensa e non è stato per niente facile vincerla contro un avversario ben preparato. Abbiamo tenuto duro negli scambi lunghi e nei momenti di difficoltà siamo rimaste unite. Ora siamo concentrate sulla prima partita finalmente in casa, l’abbiamo preparata intensamente. Ogni allenamento è un’occasione per crescere e non vediamo l’ora di giocare questo derby davanti al nostro pubblico che aspettiamo numeroso”.

Partita di cartello nella 4ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Infatti il Messina Volley ospiterà, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, la Pallavolo Zafferana. Le peloritane, allenate da mister Francesco Trimarchi, arrivano da due vittorie consecutive per 3-0 e si troveranno di fronte la compagine etnea, fra le più accreditate al salto di categoria, attualmente con due vittorie in campionato ed una partita in meno.

A presentare il match di sabato alle ore 20:30 è il libero peloritano Silvana Natoli: “La vittoria della precedente giornata ci ha dato maggiori stimoli per preparare al meglio il prossimo match, anche perché contro il Teams Volley Catania abbiamo provato nuovi meccanismi che si sono rivelati validi per poter giocare al meglio la prossima partita. Siamo consapevoli che le nostre avversarie sono abbastanza forti e si presentano ottime individualità, ma siamo altrettanto consapevoli che siamo una squadra in crescita e siamo pronte ad affrontare qualsiasi avversario. Giocheremo in casa e questo rappresenta un punto a nostro favore vista la presenza del nostro pubblico e, contestualmente, confidiamo di recuperare delle giocatrici infortunate. Insieme a coach Trimarchi prepareremo al meglio l’incontro, fiduciose di fare una buona partita”.

Serie C maschile

Nel girone A della Serie C maschile la capolista a punteggio pieno Sicily Beach Volley School cercherà di proseguire il proprio cammino a punteggio pieno sfidando alla palestra Aia Scarpaci sabato pomeriggio la PlayVolley Barcellona che ha poco meno della metà dei suoi punti. Nel girone B invece testacoda tra Jonica Volley Santa Teresa, a punteggio pieno dopo due gare disputate, che ospita il Modica ancora a zero punti.

Impegno fuori casa per l’Ambiente Lab Team Volley. Gli uomini di coach Peppe Caravello faranno visita alla Gs Il Gabbiano Pozzallo, sfida che inizierà alle ore 18 nella palestra comunale di contrada Palamentano agli ordini degli arbitri Alessandra Aruta e Rosa Privitera. La formazione ragusana viaggia a punteggio pieno, due vittorie in due partite dove ha conquistato l’intera posta, un solo set perso nell’ultima giornata in trasferta a Pedara.

Il commento in vista del match di domenica dello schiacciatore Bruno Bartolomeo: “Sono passate due settimane dall’ultima partita. In questo periodo di riposo forzato abbiamo avuto il tempo di aggiustare alcune cose in palestra, sarà stato lo stesso per i nostri avversari, ma noi ci sentiamo in fiducia. Rispettiamo l’avversario che è un’ottima formazione, però mi piace guardare in casa nostra e noi l’abbiamo preparata bene per dimostrare che siamo una formazione che può dire la sua in questo girone. È fondamentale dimostrare di avere carattere, far vedere che siamo uniti e metteremo in campo il massimo”.

