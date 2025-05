Volley C/m. Vittoria per la Sicily Bvs, sconfitta la Jonica nell’andata dei playoff

Le due squadre peloritane sono in corsa per la promozione in serie B, nel fine settimana attesi i primi verdetti. Alberto Alaimo: "Il nostro obiettivo la promozione"

In serie C maschile la post season si apre con un sorriso per una sola delle due squadre messinesi che si stanno giocando la promozione in serie B. Da una parte la Jonica Volley, che gioca la finale per la promozione diretta contro l’Atletica Termini, dall’altra nella semifinale impegnata la Sicily Beach Volley School che dovrà battere due avversari per guadagnarsi il ritorno in serie B dopo un anno di purgatorio. Ai playoff in serie C anche la squadra femminile del Messina Volley, le leonesse del presidente Rizzo hanno conquistato l’accesso al triangolare delle seconde e dopo aver osservato la formazione di Misterbianco superare Palermo nella prima giornata scenderanno in campo domenica ore 18:30 in casa contro Misterbianco, per poi chiudere il triangolare la settimana successiva a Palermo.

I racconti delle partite di andata

Nella sfida tra le due prime classificate dei due gironi per la formazione jonica sconfitta subita in rimonta a Termini Imerese in quattro set (19-25 25-19 31-29 26-24). Sfida tiratissima come dicono i parziali ma i palermitani hanno vinto il primo round contro i messinesi che dovranno ribaltare il risultato e ottenere la promozione in casa al PalaBucalo domenica 18 maggio con inizio alle ore 18.

Per quanto riguarda la compagine tirrenica, la squadra di coach Santacaterina impegnata nella sfida tre seconde classificate dei due gironi, invece è arrivata una vittoria importante all’andata per 0-3 in casa di Giarre. I ragazzi del dirigente e giocatore Carmelo Mazza hanno prevalso per 15-25 23-25 19-25. Risultato importante in vista del ritorno che si giocherà sabato pomeriggio, ore 18:30 al PalaCampagna di Spaonara. La vincente di questa sfida sfiderà la perdente della prima finale promozione per poi decretare la seconda neo promossa.

Alaimo: “Non abbassiamo la guardia”

Questo il commento di Alberto Alaimo, libero della Sicily Beach Volley School: “Abbiamo vinto la partita di andata a Giarre in trasferta ma dobbiamo rimanere concentrati per il ritorno, l’abbiamo preparata molto bene ma ogni partita è a sé e non si deve abbassare la guardia. Non aspettiamo un avversario in particolare, pensiamo prima a superare questa prima fase playoff e giocarci la finale contro qualsiasi squadra. Recentemente si è aggiunto al gruppo Pappalardo che oltre a portare esperienza in campo si è integrato bene con tutti, la squadra è carica e ha voglia di fare bene, continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo che è la promozione in B”.