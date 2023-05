Volley Letojanni cede in tre set al Galatone nel secondo turno dei play-off - Tempostretto

Nei play-off promozione di serie B Volley Letojanni cade a Galatina. Altra opportunità per andare in A3 dalla seconda fase

GALATINA – Sconfitta interna per la Volley Letojanni nella seconda gara dei playoff promozione contro Galatone. Successo meritato, quello dei salentini, che nei momenti cruciali del match sbagliano poco in attacco e a muro, dimostrando solidità fisica e mentale decisiva.

I sestetti di partenza

Coach Rigano schiera il consueto sestetto con Balsamo in regia, Chillemi opposto, Battiato e Speziale al centro, Cortina e Torre posto 4 con Chiesa libero. Coach Cavalera risponde con Latorre al palleggio, Zanettin opposto, Musardo e Papa centrali, Garofalo e Russo posto 4 con Barone libero.

Inizio di gara equilibrato

Partita bilanciata sin dall’inizio, con le due squadre efficaci in attacco e precise in ricezione. Chillemi e Torre da un lato, Musardo, Garofalo e Russo dall’altro, mettono a terra palloni pesanti e la gara prosegue in equilibrio. Cortina con un ace dà il primo vantaggio ai letojannesi ma Russo ribalta la situazione (9-7); Rigano è costretto al primo discrezionale. Al rientro in campo, un muro di Balsamo e un ace di Chillemi ribaltano il punteggio portando Letojanni avanti di una lunghezza (12-11). I padroni di casa, incitati dal caloroso pubblico presente, recuperano con Russo e Musardo. Un’invasione degli ospiti e un ace dello stesso Russo (22-16) costringono l’allenatore ospite alla seconda sospensione. Subito dopo un attacco errato di Zanettin e un punto di Chillemi accorciano il distacco ma il set sembra ormai indirizzato con Russo che chiude la prima frazione di gioco sul 25-20.

Zanettin, marcia in più di Galatone

Stessa musica nel secondo parziale: Letojanni grazie a Torre prova a scappare (2-5) ma Zanettin e Russo riprendono gli ospiti (5-5). Inizia un testa a testa interrotto da Cortina al servizio: tre ace consecutivi e massimo vantaggio per Letojanni. Galatone registra la ricezione e inizia a sfruttare Zanettin in attacco; l’opposto di Galatone con tre attacchi in successione consente la rimonta dei padroni di casa. A nulla serve il doppio cambio Saitta-Vintaloro su Balsamo e Speziale e Garofalo, con un ace, porta i suoi al massimo vantaggio (21-16). Rigano chiama a raccolta i suoi e, al rientro in campo, Chillemi mette a terra un pallone importante. Cortina, dalla linea dei nove metri, grazie ad servizio davvero efficace, confeziona due ace (saranno 6 in totale nella gara) e avvicina i letojannesi. Zanettin firma il ventitreesimo punto, Torre prova ad accorciare ma Garofalo chiude con un attacco in lungolinea la seconda frazione di gioco.

Letojanni riapre la gara

Nel terzo set Letojanni entra in campo decisa ad allungare l’incontro; il servizio ed il muro funzionano alla perfezione con Torre, Cortina e Speziale che scavano il primo solco (4-9) e Cavalera chiede i trenta secondi di sospensione. Al rientro in campo Balsamo e Chillemi allungano sino al 14-6 ma Zanettin -davvero maiuscola la sua prestazione in attacco – con quattro punti consecutivi ridà speranza ai suoi. Rigano è costretto a chiamare l’interruzione. Torre con un ace allunga ancora ma Garofalo e Zanettin riducono lo svantaggio sino al 17-20. Un errore in battuta di Russo dà il +4 ai letojannesi ma Lentini subentrato a Garofalo e accorcia le distanze sino al 22-23. Cortina mette a terra un pallone decisivo e un attacco errato dei padroni di casa consegna il set ai letojannesi.

La chiude un ace di Lentini

Nel quarto parziale Galatone entra in campo con piglio diverso. Zanettin in attacco e Russo con un ace danno il massimo vantaggio (5 a 1); i letojannesi cercano di recuperare con le poche energie rimaste ma i locali sospinti da Zanettin e Lentini imprimono un’accelerazione decisiva sino al 18-11. Rigano rimette in campo Vintaloro e Saitta ma la mossa non sortisce alcun effetto, un attacco di Zanettin e un ace di Lentini chiudono la contesa sul 25-16.

Ora la seconda fase play-off

Grazie a questo risultato Galatone avrà la possibilità di giocarsi sabato a Sarroch la promozione diretta. Gli jonici, invece, dovranno disputare la seconda fase dei playoff a partire da martedì 30 maggio, tra le mura amiche, con la vincente della gara Cagliari-Grottaglie in programma domenica prossima in terra sarda; il 3 giugno saranno di scena in trasferta contro la perdente del confronto Sarroch-Galatone che assegnerà l’ultimo posto utile per la Serie A3.

Il tabellino della gara

ALLIANZ COLAZZO GALATONE: Latorre 1, Zanettin 21, Musardo 5, Garofalo 6, Barone (L), Russo 15, Calò 0, Papa 5, Lentini 7, Carrozzini 0. Ne: De Filippis, Schiattino, Gravili (2L). All: Tonino Cavalera

DATTERINO VOLLEY LETOJANNI: Battiato 6, Torre 14, Cortina 13, Chillemi 9, Balsamo 2, Speziale 6, Chiesa (L), Saitta 2, Vintaloro 1, Salomone 0. Ne: Sciuto e Amagliani. All: Gianpietro Rigano

PARZIALI SET: 25-20; 25-22; 22-25; 25-16

ARBITRI: Marco De Orchi di Latina e Andrea Bonomo di Roma

