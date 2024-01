Volley Letojanni, ingaggiato il giovane Giuliano Pagliaro

Dopo la partenza di Laurendi, la scelta del nuovo regista della formazione jonica cade sul ventunenne catanese

LETOJANNI – È Giuliano Pagliaro, 21 anni, catanese il primo acquisto di questo mercato di riparazione per la Volley Letojanni.

Il giovane atleta di proprietà dell’Astra Stadium Catania, che aveva iniziato la stagione nell’Usco Gravina in Serie D (a cui vanno i nostri ringraziamenti per aver facilitato l’operazione di passaggio in riva allo Jonio), ha deciso di continuare l’annata agonistica con la squadra allenata da mister Gianpietro Rigano.

Si tratta di un acquisto divenuto necessario dopo la chiusura anticipata del rapporto con il palleggiatore calabrese Domenico Laurendi. La compagine letojannese cercava un secondo alzatore per poter continuare il campionato e Giuliano, sin da subito, da dato la sua disponibilità a far parte di questo nuovo progetto; si tratta di un giovane con grande voglia di mettersi in mostra.

Pagliaro: “Letojanni punto di partenza”

“Sono contento e orgoglioso di essere arrivato in questa squadra – sono le parole del giovane palleggiatore Pagliaro – con la consapevolezza che non sarà punto d’arrivo ma di partenza verso nuovi traguardi”.

La società letojannese è ancora sul mercato per portare in porto nuovi arrivi e colmare il vuoto in organico lasciato dallo schiacciatore Andrea Torre.

In queste settimane sono stati avviati numerosi contatti ma la situazione è particolarmente complicata, considerato che ottenere il sì da società e giocatori risulta, al momento, complicato. Ricordiamo che la chiusura del mercato è fissata per domenica 21 gennaio.

