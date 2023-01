Volley Letojanni qualificata ai quarti della Coppa Italia - Tempostretto

Il Volley Letojanni a fine gennaio sfiderà Sarroch Caglieri e Leverano Lecce per qualificarsi alla final four

LETOJANNI – A conclusione delle gare di andata dei gironi G e H di sabato scorso, è stato definito il calendario per gli incontri della Coppa Italia. In base ai risultati ottenuti, a qualificarsi per i quarti di finale oltre la Datterino Volley Letojanni qualificatasi al primo posto del girone I, e non in campo visto il turno di riposo di sabato, sono la Polisportiva Sarroch (Cagliari) per il girone G con 39 punti frutto di 13 vittorie consecutive e solo 4 set persi e la Bccc Volley Leverano (Lecce) per il girone H, con 37 punti, frutto di 12 vittorie ed un’unica sconfitta rimediata proprio nell’ultima giornata del girone di andata per 3 a 2 sul terreno del Marigliano (Napoli).

Il programma della Coppa Italia

Alla luce di questi risultati, secondo la classifica avulsa, al primo posto si è classificato il Sarroch, al secondo il Letojanni ed al terzo il Leverano, per cui in base a quanto stabilito dalla guida pratica gli incontri verranno così disputati: sabato 21 gennaio Leverano vs Sarroch, mercoledì 25 gennaio Letojanni vs Leverano (palestra Letterio Barca con inizio molto probabilmente alle ore 19) e sabato 28 Sarroch vs Letojanni alle ore 15. Si attende comunque il comunicato da parte della Federazione Pallavolo che sancirà l’ufficialità delle date e degli orari delle partite in programma.

Per la Datterino Volley Letojanni inizia una settimana intensa di preparazione, sperando nel massiccio supporto del pubblico locale e del comprensorio per affrontare la partita casalinga di mercoledì prossimo con il giusto incoraggiamento per l’importante impegno, trattandosi di un obiettivo prestigioso che la società letojannese si è imposta che vuole ambire, per la prima volta nella storia della pallavolo di Letojanni, alla qualificazione nella final four.

