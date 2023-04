Volley Letojanni sconfitto a Bronte nell'ultima di campionato - Tempostretto

Una rimonta per i padroni di casa che conquistano l'intera posta contro il Volley Letojanni già certo del primato nel girone

BRONTE – Sconfitta indolore per il Volley Letojanni che nell’ultima gara della stagione regolare cede l’intera posta in palio all’Aquila Bronte che ha sfruttato al meglio i passaggi a vuoto avuti dalla formazione ospite e conquistato un successo che le permette di chiudere il campionato in quinta posizione.

Un risultato che premia i padroni di casa ma che non intacca il primato dei letojannesi, già acquisito la scorsa settimana. Adesso ci sarà più di un mese di pausa prima dei play-off promozione: un periodo durante il quale Cortina e compagni dovranno lavorare al meglio in palestra per affrontare lo sprint finale nelle migliori condizioni fisiche e mentali per ripetere l’exploit dello scorso anno.

Rigano, ad inizio gara, rivoluziona il sestetto inserendo Vintaloro, Sciuto e Saitta al posto di Balsamo, Battiato e Torre. Cartillone da parte sua risponde con Sabella in diagonale con Scuffia, al centro Platania e Penna con l’ex Buremi e Cartillone martelli ricettori e Contraffatto libero.

Bronte – Volley Letojanni 18-25 25-19 25-23 25-20

L’inizio è tutto di marca locale l’attacco fuori di Cortina consegna il 3 a 0 ma gli jonici in maniera caparbia recuperano lo svantaggio con Sciuto e Chillemi. Si va avanti a braccetto fino al 10 pari poi Scuffia e Penna provano l’allungo (12-10) ma è un fuoco di paglia visto che Saitta (positiva la sua prestazione) con tre punti consecutivi ribalta il punteggio che unito ad un muro di Vintaloro costringono il coach di casa a chiedere la prima sospensione sul 14-17. Al rientro in campo, Letojanni padrone della situazione incrementa il vantaggio grazie anche ad un ace di Saitta ed ad un muro di Chillemi. Scuffia prova a far rientrare i suoi ma Cortina riallunga per il Letojanni e con un ace chiude il primo parziale (18-25).

Nel secondo parziale la squadra di casa parte ancora a razzo sospinta dal solito Scuffia (il migliore del Bronte con 25 punti a referto) e Platania a muro creano il primo solco (7-3). Sciuto e Saitta provano ad accorciare il distacco ma i padroni di casa molto precisi a muro ed in battuta mettono in difficoltà la squadra letojannese che accusa il colpo e non riesce a recuperare punti e l’ace di Penna dà il massimo vantaggio ai suoi (22-14). A questo punto Chillemi con due punti prova a far rientrare i suoi ma Bronte molto efficace a muro chiude il set sul 25-19.

Il terzo set è il più equilibrato con le due squadre che camminano a braccetto e gli attaccanti mettono a terra palloni importanti. Scuffia prova a far scappare i suoi con due punti consecutivi (9-5) ma Saitta e Speziale riportano il Letojanni sotto. Un muro di Vintaloro dà l’11 pari ma i padroni di casa grazie ai soliti Platania e Scuffia raggiungono il massimo vantaggio (17-12) costringendo Rigano al primo discrezionale. Al rientro in campo Letojanni grazie ad un turno in battuta positivo di Chillemi accorcia le distanze fino al 21-19 ma prima Giudice entrato al posto di Sabella a muro e un attacco errato di Torre danno il 24-20 ai padroni di casa, Sciuto e Saitta accorciano le distanze (24-23) ma lo stesso attaccante jonico commette un’invasione dando il punto decisivo al Bronte (25-23).

Nel quarto parziale, gli etnei provano a sfruttare il momento favorevole e costringono il Letojanni a commettere una serie di errori in attacco e in battuta indirizzando il parziale sin da subito. A nulla valgono i cambi di Rigano e i due punti di Sciuto e del neo entrato Salomone (18-13). Platania a muro e dopo al servizio scava un solco decisivo (21-15). Torre con due punti consecutivi diminuisce il divario ma ancora Scuffia con un attacco preciso chiude il set e la partita a favore della propria squadra.

