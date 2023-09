Volley Letojanni, Seby Litrico è un nuovo schiacciatore degli jonici - Tempostretto

Litrico: "Grande onore far parte di questa società". Catanese classe 2003 negli ultimi anni ha giocato prevalentemente a beach volley

LETOJANNI – L’Asd Volley Letojanni aggiunge un nuovo tassello nel suo roster per la stagione 2023-2024. Alla corte di mister Gianpietro Rigano arriva il catanese Seby Litrico, classe 2003, che va a completare la batteria degli attaccanti ricettori della squadra letojannese. Litrico, in questi ultimi anni, ha prevalentemente giocato a beach volley risultando anche campione regionale nel titolo Under 20. La sua attività volleistica ha avuto inizio nella Roomy di Giovanni Barbagallo e lo scorso anno ha disputato un campionato con l’Astra Stadium Catania, vincendolo.

È un giovane che ha nella ricezione e nella difesa i suoi punti di forza e che quest’anno ha scelto di sposare il progetto Letojanni. Litrico arriva a Letojanni grazie alla disponibilità della sua società di appartenenza la Masterball Accademy ed in particolare di Giosuè Andronico. Litrico sarà a disposizione di mister Rigano a partire già dalla prossima settimana ed entrerà a pieno titolo a far parte della compagine letojannese che è così quasi completo in ogni ruolo.

La società è comunque sempre vigile sul mercato e in questo mese di settembre se ci sarà l’opportunità potrà acquisire ancora le prestazioni di un altro elemento per rendere competitiva la squadra e con l’intento di valorizzare quanto più possibile i giovani all’interno della rosa. “Per me è davvero un grande onore far parte di una società importante come il Letojanni. Non vedo l’ora di iniziare a mettermi in gioco anche in Serie B”.

