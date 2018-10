Pattineo, traguardo per l'Avis locale. Si festeggiano i 10 anni di attività

Si fa il punto della situazione sull’operato dell’Avis, a Pattineo, che quest’anno festeggerà i 10 anni di attività. Il gruppo locale, accreditato nel 2015 dalla Regione Sicilia e divenuto poi centro satellite per la raccolta di sangue intero, celebrerà l’importante traguardo raggiunto il prossimo 20 ottobre. L’appuntamento è fissato per le 16.00 presso la Sala Conferenze della Zona Artigianale di Pettineo.

Prevista la presenza, ai festeggiamenti, del sindaco Mimmo Ruffino, dell’assessore alla salute Angelo Giglio, del presidente del consiglio comunale Gianfranco Gentile, del presidente AVIS Provinciale di Messina Agatino di Blasi, del consigliere AVIS regionale e presidente della sezione comunale di Messina Franco Previte, del medico responsabile dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Patti Gaetano Crisà, del medico responsabile del Centro Trasfusionale di Sant’Agata di Militello Gaetano Roccamo e del parlamentare regionale componente della sesta commissione salute Elvira Amata.

“Timonata da uno splendido e vivace consiglio direttivo –dichiara Maria Grazia Russo, presidente dell’Avis di Pettineo- la nostra associazione si sta preparando al meglio per festeggiare questo traguardo. Coinvolgendo personalità illustri di svariati ambiti ci proponiamo che questo sia non solo un momento per far festa ma anche per crescere, confrontarci e migliorarci così da poter fare sempre meglio”.

Salvatore Di Trapani