Volontariato, ultime ore per candidarsi al premio “Esserci”

Lo comunica il Cesv di Messina e riguarda esperienze associative di impegno e solidarietà. Oggi la chiusura

MESSINA – Ultime ore per candidarsi al Premio Esserci. C’è tempo fino ad oggi 26 settembre 2025 per candidarsi al riconoscimento dedicato a esperienze significative di impegno e solidarietà. “Possiamo candidare la nostra associazione o candidarne anche altre che rappresentano esperienze importanti che vogliamo fare conoscere”, spiega il Cesv, Centro servizi per il volontariato.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito.





