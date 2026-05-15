Weekend con forti raffiche di Maestrale e qualche pioggia, calo delle temperature

Meteo Messina. Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni nel segno della variabilità

METEO MESSINA – A differenza dello scorso fine settimana quello in arrivo vedrà cieli nuvolosi o molto nuvolosi, per il passaggio di un veloce fronte da ovest, seguito da intensi venti di Maestrale che sabato pomeriggio potranno raggiungere punte di oltre 50-60 km/h. Nel corso della mattinata di sabato non mancherà neppure qualche pioggia sparsa, mentre da domenica il tempo andrà a migliorare sensibilmente, in un contesto fresco per il periodo.

Sabato 16 maggio 2026

Giornata che inizierà con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche pioggia pronta a interessare soprattutto la costa tirrenica e il capoluogo in mattinata, in attesa del passaggio del fronte freddo e dell’ingresso del Maestrale, il vero protagonista di giornata. Durante il pomeriggio e la serata soffierà, fino a forza 6 della scala Beaufort (il gradino appena sotto la burrasca), con raffiche che potranno raggiungere punte di oltre 50-60 km/h sulla zona tirrenica e in città. Sull’Aspromonte si vedrà l’onda orografica, segno anche di una stabilizzazione dell’atmosfera e di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. La temperatura massima non supererà i +21°C, mentre la minima scenderà a +15°C. Risacche su tutto il litorale tirrenico per onde fino a 2 metri, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Domenica 17 maggio 2026

Giornata condizionata dalla variabilità, con nubi alternate a spazi di sole e un clima fresco e ventoso, ma senza piogge. La ventilazione di Maestrale si attenuerà sensibilmente nel pomeriggio, lasciando spazio ad ampie schiarite. Temperature massime fino a +20°C, minime sui +15°C. Mari poco mossi, ancora molto mosso il Tirreno, con moto ondoso in attenuazione.