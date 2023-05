Wrestling, il messinese G King difende il titolo Riw in Belgio - Tempostretto

Nella cittadina di Lichtervelde Giuseppe Campagna, alias G King, lotterà contro Maratta

Per il pluricampione G King, nome d’arte del peloritano Giuseppe Campagna, è il momento del ritorno sul ring. Attualmente campione della Real Italian Wrestling G King sarà impegnato a difendere la sua cintura, che rappresenta il titolo, a Lichtervelde in Belgio.

Nella piccola cittadina del nord Europa, non distante dalla rinomata Bruges, si svolgerà lo show “Carnage” questo sabato 13 maggio e sul ring della Cobra Wrestling Association Campagna sfiderà “Maratta” una delle punte di diamante della federazione belga. Biglietti per l’evento già disponibili in prevendita oppure potranno essere acquistati direttamente all’ingresso il giorno dello show.

