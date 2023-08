XVI Racchetta di Legno, vittoria per la coppia Perri e Andreozzi - Tempostretto

Come da tradizione al Circoletto dei Laghi per un pomeriggio si è tornati indietro nel tempo: vestiti di bianco e racchetta di legno in pugno

MESSINA – Come ormai da tradizione dell’estate messinese il Circoletto dei Laghi organizza e ospita un torneo che si gioca con le vecchie racchette di legno. Anche quest’anno a rispondere presente all’appello della Commissione Eventi e Tornei del Circoletto sono stati quarantaquattro giocatori in un torneo che spesso mette contro anche genitori e figli.

A spuntarla, nel torneo dedicato alla memoria di Filippo Andaloro, storico socio del Circoletto dei Laghi, alla fine sono stati i più esperti Perri e Andreozzi, a sinistra nell’immagine in evidenza, che hanno superato in finale i più giovani Messina e Tripodi. Probabilmente il giocare già in passato con uno strumento complicato come la racchetta di legno, ma già conosciuto ha aiutato i futuri vincitori.

Assegnati i premi fair-play a: Minissale Rossella, Lucca Federico, Cunsolo Daniele, Battaglia Chiara, Gugliandolo Pucci e Caminiti Laura. Dopo la premiazione, oltre a Filippo Andaloro, è stato ricordato con grande commozione Roberto Branca, da poco scomparso, anima del Circoletto che tra l’altro aveva vinto la prima storica edizione in singolare del “Racchetta di Legno”.

Il racconto della giornata

I tennisti, tutti in rigoroso dress code bianco, hanno iniziato a sfidarsi a coppie sorteggiate, fin dal pomeriggio di martedì 29 agosto. Ogni partecipante ha giocato tre incontri sempre con compagni diversi e alla fine i migliori otto hanno avuto accesso alle semifinali, da quel momento novità di quest’anno, le coppie sono rimaste fisse e quindi le coppie che hanno vinto in finale si sono ritrovate fianco a fianco nell’atto conclusivo.

In realtà il risultato finale conta poco perché la vittoria è stata lo splendido pomeriggio di sport e divertimento culminato nella serata proseguita con musica e buon cibo, ‘rrustuta sia per chi ha giocato che per chi ha assistito, a conclusione di una meravigliosa giornata.

Albo d’oro “Torneo Racchetta di Legno”

2008 I Edizione: Branca Roberto (singolare), La Torre Francesco/Paladino Santi (doppio)

2009 II Edizione: La Torre Francesco/ Bombara Giacomo

2010 III Edizione: La Torre Francesco/De Salvo Domenico

2011 IV Edizione: Branca Fabio/Nifosì Renzo

2012 V Edizione: La Torre Francesco/Mazzola Gabrio

2013 VI Edizione: Branca Fabio/Bombara Gabriele

2014 VII Edizione: Ricciardo Paolo/Bombara Gabriele

2015 VIII Edizione: Andaloro Fabrizio/Bombara Antonino

2016 IX Edizione: Bombara Gabriele/Cannavò Cristiano

2017 X Edizione: La Torre Francesco/Infondenti Stefano

2018 XI Edizione: Regno Antonio/Santalco Chiara

2019 XII Edizione: Briguglio Enrico/Tokacrzyk Ania

2020 XIII Edizione: Pace Carmelo/Fucile Alessandro

2021 XIV Edizione: Consolo Fausto/Rinaldi Domenico

2022 XV Edizione: Consolo Fausto/ Micali Marta

2023 XV Edizione: Perri Giovanni/Andreozzi Nicky

