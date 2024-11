Yaris investe pedone di 98 anni sul viale Italia e finisce su un’auto in sosta

Incidente intorno alle 11

MESSINA – Incidente sul Viale Italia intorno alle 11 a Messina. Una Yaris ha preso un pedone ed è finita su una Fiesta posteggiata. L’uomo investito, di 98 anni, è stato trasportato al Policlinico. L’auto posteggiata risulta danneggiata.

Sul posto la polizia municipale, impegnata negli accertamenti. Alla domanda sulle condizioni del 98enne gli agenti hanno risposto che, a parte le esigenze di portarlo per cure ortopediche al Policlinico, non erano in grado di fornire indicazioni. Abbiamo contattato il Policlinico per avere aggiornamenti.

L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita e una lettrice, passata dopo l’incidente, parla di una gamba forse rotta.