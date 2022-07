Zabut, torna il festival dei corti d'animazione. 7. edizione a Santa Teresa Riva dal 28 al 31 luglio - Tempostretto

Dopo due anni di stop per la pandemia. La presentazione a Palazzo dei Leoni

Si svolgerà lunedì 11 luglio alle ore 10 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni la conferenza stampa di presentazione di Zabut, il Festival Internazionale di corti d’animazione.

Dopo due anni nei quali il festival ha vissuto come il resto del mondo le restrizioni della pandemia, riuscendo a non disertare il suo appuntamento annuale, l’edizione del 2022 ritorna ad essere come negli anni precedenti libera da obblighi sanitari.

La settima edizione del festival presenta 27 cortometraggi provenienti da 17 nazioni e registra una nuova entrata nel mappamondo Zabut: la Palestina. A conferma di un interesse sempre presente nelle selezioni del festival, quest’anno su 27 corti ben 11 sono opere prime e/o di studenti di scuole di cinema.

Tutti i dettagli sull’edizione 2022 saranno resi noti nel corso della conferenza stampa alla quale prenderanno parte gli organizzatori, il sindaco della città Metropolitana Federico Basile e il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice.