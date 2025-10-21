 Zafferia, il capolinea bus da riqualificare

Marco Ipsale

martedì 21 Ottobre 2025 - 08:30

La II circoscrizione chiede nuovo asfalto, panchine, una pensilina e arredo urbano

Un intervento di riqualificazione per restituire decoro e funzionalità a un’area nevralgica per Zafferia. Il Consiglio della II Municipalità ha approvato all’unanimità la Delibera numero 70 del 16 ottobre 2025, con la quale si propone all’Amministrazione comunale di riqualificare un’area di sua proprietà, attualmente in stato di degrado e abbandono.

L’area in questione, adiacente alla via Giovan Filippo de Lignamine è di fondamentale importanza per la viabilità di Zafferia, in quanto viene utilizzata come fermata e area di manovra per il capolinea del bus Atm della linea 7.

Lo stato di degrado e i disagi

Nella delibera si evidenzia come lo spazio, acquisito al patrimonio comunale dopo una rinuncia al diritto di superficie da parte dell’Iacp, versi oggi in condizioni che ne compromettono la piena fruibilità. Il manto stradale è gravemente dissestato, creando notevoli disagi alla circolazione e, in particolare, agli autisti dei mezzi pubblici che sono costretti a manovrare su una superficie sconnessa.

La proposta di riqualificazione

La proposta mira a trasformare l’area da uno spazio degradato a un luogo più funzionale, sicuro e accogliente per i cittadini. Gli interventi richiesti includono: la scarificazione e bitumazione completa della superficie stradale; l’installazione di panchine e di una pensilina per offrire riparo e comfort ai cittadini in attesa del bus; il tracciamento della segnaletica orizzontale, con la creazione di stalli per la sosta per un maggiore ordine; il posizionamento di elementi di arredo urbano, come aiuole o fioriere; l’implementazione dei pali della pubblica illuminazione per garantire maggiore sicurezza nelle ore serali.

