A Curcuraci sorgerà "Il giardino dei nonni". Ma non c'è una strada adeguata per raggiungerlo VIDEO - Tempostretto

L'ideatrice del progetto Tina Palmisano: "Una vera e propria barriera architettonica"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Un luogo magico che si affaccia sullo Stretto di Messina. Un’esplosione di colori fra il verde dell’erba e il blu del mare. “Il giardino dei nonni” sorgerà su una collinetta del villaggio di Curcuraci e sarà dedicato a persone anziane affette da demenza e malattia di Alzheimer. Il centro diurno per nonnini è un’idea della dottoressa Tina Palmisano, portata avanti con l’associazione MenteCorpo. “Da anni ci occupiamo di assistenza socio-sanitaria, affiancando alla medicina convenzionale pratiche naturali tra le quali ortoterapia, tecniche di rilassamento e aromaterapia”, racconta la presidente dell’associazione. E aggiunge che il sogno del giardino dedicato alle malattie della terza età risponde ad un bisogno della nostra popolazione anziana.

Strada piena di buche e ammalorata

Con questo progetto l’associazione è arrivata seconda al bando Democrazia Partecipata. Ciò che è più importante per la realizzazione del sogno del giardino è il rifacimento della strada che porta alla proprietà che lo ospita. Non c’è una strada asfaltata, infatti, e quella in terra battuta è piena di buche e notevolmente ammalorata. “Costituisce una vera e propria barriera architettonica per chi frequenta il luogo”, racconta Palmisano, che aggiunge: “Abbiamo avuto delle interlocuzioni con l’amministrazione comunale per capire se si potrà intervenire per realizzare una strada adeguata. Una strada che gioverebbe sia alla nostra associazione che alle case esistenti sulla stessa via e alle persone che visitano il forte Serra La Croce”.