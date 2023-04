Accorinti: "Il mio no al ponte sullo Stretto e il sì a infrastrutture e servizi" VIDEO - Tempostretto

L'ex sindaco di Messina: "Si punti in Sicilia su trasporti, autostrade e valorizzazione dei siti Unesco. Questa grande opera è solo dannosa"

MESSINA – L’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, esponente no pontista di vecchia data, ribadisce il “no” alla grande opera e il “sì a un’infinità di proposte per la Sicilia”. In occasione della conferenza stampa di Europa Verde con Angelo Bonelli, di fronte al mare dello Stretto, ha ribadito la sua posizione a favore di altre infrastrutture e servizi: “Il ponte sullo Stretto è un’opera inutile e dannosa. L’isola deve puntare su autostrade, trasporti, ferrovie, porti commerciali, aeroporti e la valorizzazione dei siti Unesco. Un giorno questa terra meravigliosa sarà prospera perché ha grandi potenzialità”.

“Noi, il partito del no? Respingo al mittente questa banalità”, afferma Accorinti, che aggiunge: “Potrei dire che lo siano Salvini e gli altri esponenti del governo, che negano i diritti delle famiglie arcobaleno, ad esempio. Noi, la nostra idea di sviluppo ce l’abbiamo e non è compatibile con il ponte. Un progetto obsoleto che mette al centro l’auto, quando gli spostamenti ormai seguono altre vie. Un tempo l’aereo costava troppo. Oggi, solo per la manutenzione del ponte, i ricavi sono impossibili”.

